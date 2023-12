I bambini in prima linea per l’Ucraina

Anche ad Appignano l’evento promosso dal Comune e Rise Against Hunger Italia a favore delle popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra. Nella mattinata, gli alunni della scuola secondaria di primo grado con gli insegnanti, insieme ad un gruppo di volontari si sono ritrovati per preparare insieme più di 400 Kit alimentari di prima necessità, destinati al sostegno di profughi e rifugiati vittime del conflitto in Ucraina. E’ stato un lavoro di squadra, una catena che, alimento dopo alimento, ha dato vita ai kit che verranno distribuiti in Ucraina. Info: https:bit.ly49K91Fo .