I gioielli della Quintana Dai maestri orafi alle dame

Sono stati consegnati in Camera di commercio, alle dame scelte per rappresentare i Sestieri in occasione della Giostra di domani, i gioielli realizzati dai maestri orafi Cna. Sei splendidi monili che le signore dei sei Sestieri indosseranno durante il corteo e che andranno così ad impreziosire gli abiti. Come da 13 edizioni a questa parte, il proficuo e ormai storico sodalizio tra la Cna di Ascoli e la Quintana si rinnova, dunque, in occasione della Giostra di agosto con la consegna degli ‘Ori delle dame’. L’edizione di quest’anno ha visto protagonist: Giuseppe Coccia che ha realizzato il gioiello che durante il corteo sarà indossato da Marianna Velenosi, dama di Sant’Emidio, Pietro Angelini per Romina Ripani di Porta Maggiore e Valeria Camaiani di Porta Romana, Silvano Zanchi per Maria Giovanna Allevi della Piazzarola, Davide De Iulis per Valentina Formica di Tufilla e Marilina Gasparrini per Maja Alberti di Solestà. "Siamo orgogliosi di riproporre anche quest’anno la straordinaria sinergia alla base del progetto ‘Ori delle dame’- dice Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli –. Grazie alla disponibilità, alla scrupolosa ricerca storica e alla competenza dei nostri maestri orafi".

"L’artigianato artistico è una risorsa molto importante per il territorio – continua Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli –. Il successo e la grande accoglienza di questa iniziativa, anno dopo anno, sono l’ennesima conferma in questo senso. Attraverso la Quintana, come associazione intendiamo trasmettere anche alle nuove generazioni i valori del saper fare e dell’attaccamento al territorio".

"Dal 2010 i nostri orafi – conclude Barbara Tomassini, presidente Cna artistico – realizzano i gioielli che indossano le dame, tutto a loro spese, utilizzando materiali autentici, con tecniche antiche di creazione e riprendendo i modelli da quadri del 1400". Presente alla cerimonia di consegna anche il presidente della Camera di commercio Marche, Gino Sabatini.

l. c.