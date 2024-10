I giovani de ’La bottega di Antonio’ portano il musical al Palariviera

Il gruppo teatrale ’La Bottega di Antonio’, composto da giovani della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a San Benedetto del Tronto, presenta il musical ’La Promessa che cambia il destino’, ispirato al celebre romanzo ’I Promessi Sposi’. L’evento si terrà presso il Teatro Palariviera in due date: sabato 19 ottobre, con uno spettacolo dedicato alle scuole della città, e domenica 20 ottobre, con ingresso gratuito per tutta la comunità. Questo progetto, fortemente voluto dalla parrocchia, ha come scopo principale sensibilizzare giovani e adulti sul tema della violenza di genere. Lo spettacolo del 19 ottobre, denominato ’Progetto Scuola: D’amore si vive’, sarà dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, una delle tante donne vittime di femminicidio. Il caso specifico di Giulia ha scosso profondamente l’opinione pubblica .

Questa iniziativa vuole offrire agli studenti un momento di riflessione su un tema così delicato e attuale. Il giorno successivo, lo spettacolo sarà aperto a tutta la cittadinanza, con l’intento di coinvolgere la comunità nella lotta contro la violenza sulle donne.

Coordinato dalla professoressa Patrizia Bollettini e diretto dal maestro Andrea Ottavini, con il sostegno di Luciano Mosca e Simonetta Di Girolamo, il musical rappresenta un impegno collettivo per promuovere il rispetto reciproco attraverso il linguaggio del teatro e della musica.

e.l.