I rischi della rete spiegati dal commissario. Occhio al revenge porn e al cyberbullismo

Nell’ambito dell’educazione alla legalità il giorno 17 maggio abbiamo incontrato il Commissario capo di Polizia di Ascoli, Giovanni Fiorin, che ci ha parlato dei rischi della rete per noi ragazzi. Tra questi c’è il bullismo. Esso può essere diretto alla persona sia verbalmente che tramite violenza fisica o diffondersi indirettamente su canali social da Whatsapp a Tiktok. A questo punto siamo di fronte al cyberbullismo, che è ancora più grave perché tutto ciò che viene postato può essere visto da molte persone, in modo piuttosto rapido, danneggiando fortemente la vittima che è spinta a volte al suicidio. Il commissario ha parlato, poi, dei gravi danni derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti che creano dipendenza e gravi reazioni involontarie. Tra i fatti che si sono evoluti tramite la tecnologia c’è anche il revenge porn, la diffusione di video o foto pornografiche nella rete. Per far fronte a questi pericoli, il comandante ci ha consigliato un’app della polizia di Stato ’Youpol’ scaricabile gratuitamente che permette alla persona di segnalare casi di violenza, spaccio, bullismo e cyberbullismo. Ci ha spiegato come funziona sia per la vittima/ testimone che per la polizia ed è risultata molto utile. Il commissario ci ha poi spiegato come sia importante aiutare la vittima ma anche il bullo che spesso rivela un contesto complicato come problemi familiari o sociali di vario genere.