Via libera al progetto per l’ex Enal

La conferenza regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica della Palazzina ex Enal di Ascoli, nota anche come palazzetto della comunicazione di piazza Roma. L’intervento da 1,5 milioni è ricompreso all’interno dell’ordinanza numero 137, connessa al nuovo piano di ricostruzione per le zone del sisma. L’edificio, che al piano terra ospita una storica libreria cittadina, è stato costruito nel 1925 e gode di un particolare interesse architettonico. I due livelli fuori terra ricoprono una superficie di circa 1.480 metri quadrati, su cui il terremoto del 2016/2017 ha prodotto una serie di lesioni diffuse. Al momento delle scosse il piano superiore ospitava una sala conferenze (la sala "Marco Scatasta") e alcuni uffici del Consorzio Universitario Piceno. Il progetto di riparazione interesserà proprio il primo piano, la copertura lignea del corpo di fabbrica principale ed il vano scala, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio fondamentale.