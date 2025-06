Il Circolo nautico trionfa nella seconda tappa del Nastro Rosa Tour

La seconda tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, partita da Cattolica, si è conclusa a Vieste: il Circolo Nautico Sambenedettese rappresentato in questa tappa da Matteo Pincherle e Leonardo Scarpetti, ha vinto la tappa, precedendo sul podio gli equipaggi di Fiamme Gialle e Aeronautica Militare. La regata, avvincente, ha visto i velisti del Cns inseguire la barca che era in testa sin dalla partenza, quella delle Fiamme Gialle, per superarla poi alle undici e quaranta di sera poco dopo aver superato, in linea d’aria, Sirolo.

In mattinata, poco dopo le sette, il duo Pincherle-Scarpetti transitava in testa al largo delle coste sambenedettesi, in direzione Vieste, mentre dalle otto del mattino in poi dietro la vela sambenedettese si alternavano gli inseguitori: prima lo Yacht Club Sanremo, poi l’Aeronautica Militare si alternavano alle Fiamme Gialle, ma il vantaggio degli atleti rossoblù si è via via dilatato fino a raggiungere le tredici miglia marine sul primo inseguitore.

Dopo una fase di stallo, per mancanza di vento, la regata è proseguita con il Cns saldamente al comando fino alla fine. Andrea Novelli, direttore sportivo vela del Cns, ha dichiarato: "La vittoria nella Cattolica-Vieste è un premio per tutta la squadra, dopo una tappa inaugurale che possiamo definire di studio". Laura Cennini, vicepresidente Cns, ha aggiunto: "Questa vittoria è una bellissima iniezione di fiducia per tutto il Circolo. Premia l’impegno degli atleti e la loro capacità di rimanere coesi e concentrati".

Stefania Mezzina