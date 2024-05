"Il dolore porta doni inaspettati"

Giovanni Allevi, 55 anni, combatte dal 2022 contro un mieloma multiplo. La malattia e le cure sono debilitanti, e Allevi si è dovuto allontanare dalle scene. Il grande ritorno lo scorso febbraio a Sanremo, dove ha parlato della sua malattia. "All’improvviso mi è crollato tutto – ha detto – . Ho perso il lavoro, i capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare. Come se il dolore mi porgesse doni inaspettati. Quali? Ad esempio, durante un concerto ho visto una poltrona vuota... Eppure agli inizi suonavo davanti a 15 persone. Oggi, dopo la malattia, so che è un dono suonare davanti a 15 persone. I numeri non contano perché ognuno di noi è unico"