Il galà di primavera torna dopo lo stop

Torna venerdì sera alle ore 20.30, dopo lo stop causato dalla Pandemia, il ‘Gran Galà di Primavera" al Teatro Ventidio Basso. La kermesse di moda e spettacolo tra le Cento Torri è giunta quest’anno all’8° edizione (l’ultima era stata nel 2019) ed è stata presentata ieri mattina al ‘Caffè Bistrò’ di via Vidacilio. Ospite della serata sarà Matteo Branciamore, attore e cantante salito alla ribalta nella serie Tv ‘I Cesaroni’ dove interpretava il ruolo di Marco, figlio di Claudio Amendola. A presentare la serata saranno il giornalista Filippo Ferretti e la splendida Laura Menichetti, già Dama della Quintana per il Sestiere di Porta Tufilla. Una serata organizzata dal Direttore Artistico, la giornalista Lorenza Cappelli, con la regia di Ida Capriotti, e che prevede, accanto a momenti di spettacolo, una sfilata dedicata ai capi delle boutique e delle aziende di abbigliamento locali che trattano il pret a porter con collezioni aventi marchi e griffe di importanza nazionale e internazionale. Il tutto con la collaborazione dell’Ipsia ‘Sacconi’ e di alcune scuole di danza ascolane. "Dopo qualche anno di stop a causa del Covid – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – torna questo appuntamento importante. Ho visto il grande lavoro che fanno i ragazzi dell’Ipsia che neanche io conoscevo. Con questa iniziativa sprigioniamo energie inespresse, diamo luce ai nostri talenti ascolani del settore moda e apriamo alle nostre attività commerciali le porte del Teatro Ventidio Basso". Il preside dell’Ipsia ‘Sacconi’ Ado Evangelisti ha sottolineato l’importanza dell’evento per far conoscere l’Istituto Scolastico: "Una grande opportunità per far conoscere la nostra realtà – ha ammesso – che esiste da tanti anni e che ha formato tanti lavoratori del settore moda. Abbiamo laboratori molto ampi e attrezzati e tanti nostri ragazzi hanno dimostrato grande talento. Abbiamo infine anche un percorso serale gratuito, per gli adulti che vogliono avere una nuova collocazione e diplomarsi".

Valerio Rosa