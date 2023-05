Il libro di Vespasiani donato al reparto di Pediatria

Nei giorni scorsi, presso l’ospedale Murri di Fermo l’artista ripano Mario Vespasiani ha consegnato al reparto di Padiatria il suo ultimo libro d’arte ’Buena Vi(s)ta - immagini ad alto contrasto’, alla presenza del personale medico al completo, dal primario dottor Scartozzi alle ostetriche e infermiere. L’artista ha avuto un’accoglienza particolarmente sentita, avvalorata dalla partecipazione dell’amministrazione comunale con la presenza dell’assessore Giampieri, che ha messo in risalto la nobiltà del gesto. La rilevanza artistica di Mario Vespasiani è pari alla sua generosità, alla totale convinzione di fare del bene, con le opere e attraverso azioni concrete. Sono, difatti, numerose le opere di solidarietà in cui negli anni lo ha visto protagonista. "E’ il mio modo per tornare a ringraziare la vita, specie quella che sta venendo alla luce e coloro che con tanta cura l’accolgono – ha affermato Vespasiani – Ho atteso nove mesi, per darmi il tempo di far nascere con altrettanta amorevolezza qualcosa che mi auguro possa trasmettere a chi la sfoglierà la stessa gioia e la medesima voglia di stupirsi della bellezza del creato". Nella città di Fermo l’artista è noto per aver creato il drappo del Palio dell’Assunta.