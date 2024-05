Il liceo artistico . Preziotti-Licini a Parigi per l’Unesco

Nuova affermazione del Liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo. Ad aprile scorso, l’insegnante Lucia Postacchini e la studentessa Sara Subissati del quarto anno Arti figurative sono state invitate a Parigi per un incontro con gli studenti del MABArt. Si tratta di un progetto trasversale finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che prevede metodologie didattiche-innovative per il potenziamento delle competenze degli allievi. L’iniziativa ha chiamato in causa l’UNESCO che ha condiviso pienamente l’idea. All’incontro hanno partecipato la Vice Direttrice Generale dell’UNESCO per l’Educazione, Stefania Giannini, e il Vice Direttore Generale dell’UNESCO per la Cultura, Ernesto Ottone Ramirez. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto è un percorso immersivo, dedicato a studenti e studentesse di scuole primarie, secondarie di primo ciclo e di secondo ciclo, organizzato attraverso laboratori e residenze artistiche. Un’occasione per accompagnare i giovani a comprendere le espressioni artistiche, il loro valore e i tanti significati che trasmettono e, allo stesso tempo, per offrire loro la possibilità di essere protagonisti attivi del percorso creativo, attraverso un’esperienza di co-progettazione orientata a favorire l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze digitali applicate ai linguaggi dell’arte. Le residenze artistiche del progetto MABArt rappresentano un nuovo approccio all’educazione culturale e artistica, coinvolgendo attivamente le istituzioni educative, i musei, le gallerie, le biblioteche e altri luoghi culturali. Questo permette agli studenti e ai docenti di immergersi direttamente nell’arte e nella cultura, arricchendo così il loro percorso formativo e stimolando la loro creatività e sensibilità. Il racconto delle residenze artistiche MABArt è arrivato a UNESCO durante un incontro dedicato presso il Quartier Generale di Parigi il 9 aprile, consolidando così il loro status di progetto-bandiera nell’ambito dell’educazione culturale e artistica in Italia e nel mondo. All’incontro hanno partecipato delegazioni scolastiche provenienti da varie città italiane, oltre a Fermo, Ruvo di Puglia, Novi di Modena, Avellino, S. Prospero, Napoli, Popoli, Courgné, Castellamonte, Monterotondo, Pachino, Marsala, Rieti e Torre del Greco.

Adolfo Leoni