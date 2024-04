Il mister avversario avverte:: "Siete una ottima squadra"

"Tutte le partite sono difficili, noi sappiamo che ne mancano quattro e che abbiamo quattro punti di distacco (da L’Aquila, ndr). Dobbiamo semplicemente vincere quante più partite possibili. A San Benedetto andremo con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto sapendo che affronteremo un’ottima squadra e che giocheremo in un campo eccezionale con dei tifosi importanti, da entrambe le parti. Sarà una giornata di festa anche per i nostri tifosi che ci tengono tanto. Campobasso, L’Aquila e Sambenedettese meriterebbero ben altre categorie in campo e sugli spalti. Andiamo lì a giocare come sempre, con la concentrazione giusta, sapendo di affrontare un avversario molto arrabbiato".

Non si fida della Samb il tecnico del Campobasso Pergolizzi che così si era espresso, già domenica, dopo il successo interno sullo United Riccione. Pergolizzi si aspetta una bella prova d’orgoglio dalla Samb, dopo la sconfitta de L’Aquila. Ma la Samb affronterà davvero la capolista con questo spirito? Vanificata a L’Aquila ogni speranza di restare in corsa per la promozione – troppi 8 punti da recuperare alla capolista a sole 4 giornate dalla fine per quanto ancora l’aritmetica non condanni la Samb – come reagirà questa squadra? La Samb deve tirare fuori l’orgoglio e tentare almeno di riprendersi il secondo posto che vale anche come migliore piazzamento nei playoff per quanto servano a poco o nulla. Ieri, al Samba Village, si è rivisto anche il presidente Vittorio Massi, assente alla ripresa di martedì quando c’è stato prima un confronto fra la squadra, Lauro e il ds De Angelis e poi i dirigenti rossoblù si sono anche fermati a rispondere alle domande dei tifosi presenti.

La squadra si è mostrata ancora vogliosa di combattere per onorare al meglio questo campionato. Ieri hanno lavorato di nuovo a pieno regime Arrigoni e Pezzola, mentre Sirri si è allenato ancora a parte. Scimia ha abbandonato il campo per una botta al ginocchio sinistro, ma il centrocampista dovrebbe già riallenarsi regolarmente oggi. Clima del tutto diverso, chiaramente, in casa Campobasso con i molisani che, ora, devono solo tenere a distanza L’Aquila per vincere il campionato. Domenica, al Riviera, arriveranno ben 1.250 tifosi ospiti. Infatti, 1.100 biglietti sono già stati venduti la scorsa settimana e una dotazione extra di 150 tagliandi sarà messa in prevendita oggi, a partire dalle 12. Sarà, come sempre, numeroso anche il pubblico di casa nonostante la Samb abbia perso la chance di giocarsi ancora la vittoria del campionato. Una curiosità: la squadra di Lauro, domenica, raggiungerà il Riviera delle Palme in pullman, per una questione di ordine pubblico, così da non occupare ulteriori parcheggi con le auto dei calciatori e lasciare più spazio al pubblico ospite.

s. v.