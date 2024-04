Il museo archeologico dedicato alla memoria di Bianca Virgili

Il comune di Carassai ha intitolato il Museo Civico Archeologico - Antiquarium comunale alla professoressa Bianca Virgili, già presidente dell’Archeoclub dal 2003 al 2023. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, concittadini, e soci dell’Archeoclub. L’intitolazione è avvenuta a 6 mesi esatti dal giorno in cui Bianca ha accusato il malore da cui purtroppo non si è più ripresa e proprio nel giorno in cui si celebrava anche la 27esima Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Va ricordato che la professoressa è stata un esempio di generosità e altruismo sino all’ultimo, manifestando in vita la volontà di donare gli organi quando fosse stato il momento e così è stato con una donazione multiorgano.

La giornata è culminata con la scopertura della targa posta all’ingresso dell’Antiquarium in onore di "Una donna, esempio di attaccamento al proprio paese che ha speso gran parte della propria esistenza a favore della comunità, appassionata organizzatrice di eventi di cultura, storia e tradizioni locali" questo ha evidenziato il sindaco Gianfilippo Michetti nel corso della cerimonia. La serata si è terminata con l’ultimo dei tre spettacoli dedicati alla figura femminile voluti dal comune di Carassai.