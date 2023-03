Il Pd prova a ripartire: oggi c’è la riunione

La forza della comunità. Oggi pomeriggio nella consueta sede di via Mercantini, il Partito Democratico ha indetto un’assemblea comunale rivolta a iscritti e simpatizzanti. Nell’appuntamento previsto a partire dalle 16 il partito si metterà subito in moto dopo le primarie vinte da Elly Schlein per entrare nel vivo della nuova fase politica che si è appena aperta. Saranno affrontate tante tematiche importanti e volte a favorire un confronto finalizzato ad individuare possibili soluzioni volte a favorire la crescita della comunità democratica. Recentemente, in sede comunale, i consiglieri d’opposizione del Partito Democratico erano intervenuti a più riprese per tenere accesi i fari sulle questione maggiormente delicate che affliggono la città e il territorio circostante. Scuola e sanità restano indubbiamente le priorità sulle quali intervenire. A questi temi vanno poi ad aggiungersi la riqualificazione dell’area ex Carbon, la riacquisizione dei parcheggi dalla Saba, le questioni legate ai numerosi lavori pubblici e molto altro.