Il pellegrinaggio dei giovani dell’Azione Cattolica

Una domenica diversa, bella ed intensa quella vissuta dai giovanissimi di Azione Cattolica della diocesi di Fermo che hanno accolto l’invito dell’associazione a ritrovarsi a Fermo per una mattinata di pellegrinaggio, messa in Cattedrale presieduta dal vescovo Rocco Pennacchio e pranzo insieme al cortile delle suore del don Ricci. Partiti da 5 diversi punti della città (dalle chiese di Sant’Antonio, Sant’Alessandro, San Francesco, Santa Lucia e Santa Caterina), i giovanissimi, accompagnati da 5 ciceroni/testimoni, commentando il Vangelo del giorno, si sono messi in marcia come i primi discepoli di Gesù per testimoniare la loro fede attiva, non statica, e il desiderio di trasformare creativamente e responsabilmente il mondo, come papa Francesco li ha invitati a fare nella Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. La metà da raggiungere era la Cattedrale per la messa delle ore 12.00, alla quale ha partecipato anche il gruppo Scout di Fermo che mensilmente si ritrova in duomo per animare la messa di gruppo. Una domenica "giovane", in cui il senso della strada ha unito in Cattedrale due storiche associazioni: per gli Scout, il cammino è una costante formativa permanente, metafora della vita con i suoi alti e bassi, con momenti di gioia e di crisi; l’Azione Cattolica, con i giovanissimi dell’associazione ha voluto riscoprire la bellezza del pellegrinaggio, del mettersi in cammino, insieme in amicizia.