Il primo soccorso si impara a scuola

Formare i giovani alla prevenzione ed educarli alla cardio-protezione. Questo l’obiettivo che il Progetto Vita Ragazzi ha voluto raggiungere coinvolgendo nei giorni scorsi gli istituti scolastici ‘Sacconi’ e ‘Manzoni’ di San Benedetto. L’iniziativa è stata promossa dalla Dami Service (ente di formazione locale, accreditato presso la Regione Marche per la formazione continua e superiore, e fornitore di servizi integrati ad imprese private, enti locali e pubbliche amministrazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ambiente, qualità e certificazioni Iso) e dall’Associazione Culturale Prospetica. Il corso è stato effettuato da istruttori qualificati, Vincenzo Avanzolini e Giusy Cataffo, ed ha coinvolto oltre 350 ragazzi delle due scuole medie. La formazione ha previsto specifiche attività pratiche sulla disostruzione delle vie aeree e sugli approcci corretti da attuare in caso di occlusione parziale o completa di esse, con relativa rianimazione cardio-polmonare e la spiegazione dell’uso del defibrillatore. "L’iniziativa– spiega Lucio Sgariglia della Dami Service - nasce dalla volontà di educare, informare e sensibilizzare gli studenti degli istituti secondari sul tema specifico della cardio-protezione".

Matteo Porfiri