Il ricordo di Gianfranco Marzetti

L’Associazione Mosso Piceno Odv la Bottega della Fotografia, nell’ambito del corso di fotografia, organizza un incontro per ricordare il fotografo sambenedettese Gianfranco Marzetti scomparso a settembre dello scorso anno. L’evento si terrà mercoledì 22 marzo, alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Sarà ospite il figlio Massimiliano con cui si ripercorreranno le tappe dell’attività fotografica del padre: dagli inizi nei primi anni 60, alla fondazione del Fotocineclub di San Benedetto, alle collaborazioni con la Fiaf e ad alcune pubblicazioni. L’evento, patrocinato dal comune di Monteprandone, sarà aperto a tutti e ad ingresso gratuito. Molte foto di Gianfranco Marzetti sono state pubblicate su riviste e libri di fotografia, innumerevoli sono state le partecipazioni a concorsi e ad attività fotografiche anche nell’ambito delle Federazioni Nazionali di fotografia, in cui Marzetti ha rivestito diversi incarichi direttivi.