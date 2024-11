Il ritorno di ’Crea Credi Cambia’: in città arriva Arianna Meloni

Crea Credi Cambia rinnova il suo impegno con ‘Costruttori di futuro’. Questo lo slogan che riguarderà la serie di appuntamenti programmati per il 2025. L’associazione lanciata dal sindaco Marco Fioravanti nel 2015 e che ormai da anni si occupa di formazione politica, nelle quattro tappe accoglierà alcuni ospiti di spessore tra cui la ‘sorella d’Italia’ Arianna Meloni. Quest’ultima presenzierà all’iniziativa del 25 e 26 gennaio ‘Politica e valori: le radici del cambiamento’. "La scuola di formazione continua a crescere anno dopo anno – spiega il primo cittadino –. L’obiettivo che si intende portare avanti è quello di avere una classe dirigente preparata che domani sarà in grado di favorire la competitività e lo sviluppo della città. Negli ultimi mesi giovani e adulti hanno voluto partecipare agli incontri formativi, dimostrando grande attenzione al territorio e agli argomenti trattati. Quella che è nata come una call to action, tramite un libro, oggi è diventata una scuola di formazione che permette di far crescere i tanti partecipanti che hanno modo di condividere idee, scambiare opinioni e confrontarsi su temi di assoluta rilevanza. Ringrazio di cuore il presidente uscente Maurizio Ramazzotti e il vecchio direttivo per quanto fatto in questi anni e faccio il mio più grande in bocca al lupo ai nuovi componenti".

A raccogliere la carica di presidente è stata Barbara Maccaroni che ora potrà contare sul contributo di Cristiana Aliffi (vicepresidente), Marina Germani (tesoriere), Annalisa Frattarelli (segretario), Giuseppe Cinti, Mara D’Angelo e Cristiana Gandini. "Il mio compito, insieme a tutti gli altri membri ora sarà quello di continuare a far crescere questo ambizioso progetto – sostiene la presidente Maccaroni –. In città si respira tanta voglia di partecipazione alla vita politica, locale e non solo, ma affinché si crei una futura classe dirigente che abbia le giuste competenze tecniche e amministrative è importante seguire una formazione che verta su temi oggi di cruciale importanza". Gli altri appuntamenti proseguiranno il 22 e 23 febbraio (Le sfide del futuro: ambiente, mitigazione del cambiamento climatico e intelligenza artificiale), il 15 e 16 marzo (L’arte della comunicazione: tra parole e immagini), il 12 e 13 aprile (Geopolitica ed Europa: sfide e prospettive a confronto). Tra gli altri ospiti è già stata confermata la presenza dell’ex ministro della Repubblica Gaetano Quagliariello e Federico Palmaroli (Le migliori frasi di Osho).

Massimiliano Mariotti