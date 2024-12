Il Sap applaude il primato del Piceno ma segnala carenze nelle forze di polizia

Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) plaude al primo posto del Piceno, nella annuale classifca de Il sole 24 ORE, in Giustizia e Sicurezza. Ma invita anche a valutare che ci sono ancora carenze nella dotazione organica delle forze di polizia. Un’istanza che riguarda anche il Siulp. "Auspichiamo che il Viminale nel prossimo piano di potenziamento territoriale di maggio, assegni un congruo numero di agenti di pubblica sicurezza da poter impiegare per il controllo del territorio della provincia di Ascoli" afferma il Sap che si è rivolto al prefetto di Ascoli Copponi e al sindaco Fioravanti affinché intercedano presso il Governo sulle necessità in tema sicurezza. "Il dato ci riempie di orgoglio poiché certamente merito primario, ma non solo, di questo importante risultato, è la preziosa attività svolta dagli uomini e dalle donne della polizia e da tutte le altre forze dell’ordine che operano 24 ore su 24 con generoso e costante impegno sul territorio" afferma Massimiliano D’Eramo, segretario provinciale del Sap. "Mai come oggi ritengo necessario lanciare l’allarme sull’impoverimento di organico che già nel corso di quest’anno interesserà la Polizia di Stato della provincia di Ascoli". Per questo il Sap chiede a prefetto e sindaco di farsi portavoce presso il Governo del problema della carenza di personale riguardante le forze di polizia. In linea anche il commento del sindacato Siulp il cui segretario provinciale Benedetto Fanesi sottolinea, nello specifico, la carenza di personale al Commissariato di San Benedetto. "Valutiamo negativamente la distribuzione della forza assegnata, ossia che tutte le 10 unità trasferite con i recenti movimenti Ministeriali in questa provincia, siano assegnate alla Questura di Ascoli, senza considerare la grave carenza di organico che continua ad affliggere il Commissariato di San Benedetto e la necessità di efficienza operativa che rischia altrimenti di essere compromessa unitamente ai servizi offerti alla cittadinanza". Da Fanesi l’invito al questore Simonelli di "farsi promotore di evidenziare tali necessità, anche per la sicurezza della Riviera, al fine di andare nella direzione di omogeneizzare su tutto il territorio di competenza la presenza della Polizia di Stato".

Peppe Ercoli