Il soccorso sulla Salaria Pianta crolla lungo la strada Donna incinta bloccata in auto

Brutta disavventura per una donna incinta che ha causa del maltempo e delle sue conseguenze, ha rischiato di compromettere la gravidanza. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì ma per fortuna e grazie all’intervento dei soccorsi tutto è andato bene. L’ondata di maltempo è all’origine dell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta. La puerpera di 30 anni, alla prima gravidanza e in attesa di una bambina, era a bordo di un’auto che, guidata dal marito, nottetempo si stava dirigendo all’ospedale Mazzoni per l’imminente parto. Improvvisamente, all’altezza del Villaggio del Fanciullo lungo la statale Salaria, a causa delle condizioni meteo è caduta una pianta che si è abbattuta sulla parte anteriore della vettura, danneggiandola seriamente.

Nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze, ma la priorità era assolutamente quella di far giungere la donna prima possibile in ospedale. Il marito ha quindi subito chiesto soccorso al numero delle emergenze. Tempestivamente sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ascoli, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno provveduto a rimuovere gli ostacoli che impedivano il transito, i carabinieri hanno rilevate l’accaduto e i sanitari hanno provveduto a trasportare in ambulanza la donna in ospedale dove è stata presa in carico nel reparto ostetricia e ginecologia in vista del parto. I sanitari hanno rassicurato la 30enne sulle condizioni della nascitura.