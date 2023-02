Il successo della pizzeria Paglià a ’Identità golose Milano’

Si è rivelata un grande successo la presenza della pizzeria ‘Paglià Pizza e Fichi’ di Pagliare del Tronto al Congresso Internazionale di Cucina d’Autore, Identità Golose Milano. ‘Paglià’ ha presentato in una Master Class allo stand di ‘Moretti Forni’ la propria proposta gastronomica rivoluzionaria e ha permesso di farsi conoscere ai big della Cucina d’Autore Internazionale. Con il motto ‘il coraggio della semplicità’, infatti, il locale ha presentato la sua sfida che è anche prova della sua "Rivoluzione", tema della XVIII edizione, presentando tre pizze tonde estremamente audaci per la loro semplicità e genuinità. "Abbiamo raccontato e fatto assaggiare a palati esperti che sapore ha il coraggio della semplicità – ha dichiarato Isaia D’Angelo, uno dei tre soci fondatori – conquistando i palati di Massimo Bottura di ‘Osteria Francescana’ Tre Stelle Michelin, Albert Adrià di ‘Tickets Tapas Bar’ il miglior tapas bar al mondo, Franco Pepe di ‘Pepe in Grani’ e Gino Sorbillo, artista della pizza napoletana". Uno step importante per il team di Paglià, dopo una sfida iniziata in pieno Covid quando tutti chiudevano e che, a neanche a due anni dall’apertura del locale ha ripagato il grande impegno con l’invito a ‘Identità Golose’, la segnalazione fra le pizzerie Eccellenti secondo ‘50 Top Pizza’ e i due spicchi nella ‘Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso’. "Abbiamo fatto diventare gourmet la semplicità di una margherita o di una pizza ricca delle puntarelle del nostro orto o dei broccoli".

Valerio Rosa