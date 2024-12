In campo con cinque under. La Samb continua a vincere

Cinque under in campo, assenze di peso come quelle di Paolini, Pezzola, Baldassi, Eusepi e Orsini, ma la Samb supera lo stesso lo scoglio Teramo. L’ennesima dimostrazione di forza contro una squadra che non perdeva da dodici gare e che era lanciatissima nella rincorsa alla capolista. E lo ha fatto con una gara estremamente lucida e concreta. Ma ancora una volta le individualità a disposizione di Palladini hanno fatto la differenza a conferma di un organico, questa volta costruito con tutti i crismi, dove forse l’aspetto tecnico sembra ad oggi essere rilevante ma che invece evidenza anche un gruppo formato da uomini veri che si è coeso in questi mesi per il raggiungimento di un obiettivo comune. E sotto questo aspetto il tecnico rossoblù ha grande merito avendo fatto subito capire ai suoi ragazzi cosa significhi indossare la maglia rossoblù. E poi Palladini è riuscito a dare una uniformità di gioco alla sua Samb. Che sia 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 questa squadra ha peculiarità tecniche di spessore. Le sole sei reti incassate in quattordici partite la dicono lunga sulla compattezza nelle varie fasi di gioco e tra i reparti, ma c’è anche da segnalare che i rossoblù vantano il migliore attacco del girone con 24 gol realizzati.

Insomma i numeri testimoniano e confermano il momento d’oro rossoblù. Ed intanto, a tre giornate dal termine del girone di andata, il vantaggio sulle dirette concorrenti continua a crescere. Sono sei i punti su Atletico Ascoli e sette sul terzetto abruzzese Teramo, Chieti e L’Aquila. Domenica i rossoblù saranno di scena a Termoli mentre sono in programma degli scontri diretti tra le inseguitrici: Teramo-Atletico Ascoli e Chieti-L’Aquila. Un’altra occasione da sfruttare. Eusepi e compagni dopo il match in terra molisana riceveranno la visita della Fermana per poi chiudere a Civitanova Marche. Gare sulla carta abbordabili che potrebbero lanciare la Samb sempre più in alto. Meglio, comunque, restare con i piedi per terra e pensare ad un avversario alla volta. Sono al momento 115 i biglietti messi a disposizione dal Termoli per i tifosi rossoblù. Questo pomeriggio riprendono gli allenamenti al Samba Village con Eusepi che potrebbe già rientrare nel gruppo. Da valutare Pezzola e Orsini con Baldassi e Paolini ancora out.

Benedetto Marinangeli