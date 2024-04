In funzione i varchi al porto: off limits per i non addetti ai lavori

Il porto di San Benedetto ’off limits’ a non addetti ai lavori. Nei giorni scorsi sono entrati in funzione i varchi che erano stati installati già nel 2022. Ora, divenuta zona operativa, potranno accedere al porto solo persone autorizzate. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in collaborazione con la capitaneria di porto, ha attivato le nuove modalità di accesso al varco nella zona del molo nord e della banchina Malfizia nel porto di San Benedetto. L’accesso avviene adesso tramite un sistema di riconoscimento automatico mediante codice QR che, con l’ausilio di apparati di videosorveglianza sempre attivi e monitorati costantemente dalla capitaneria, consente il transito solo a quanti siano in possesso del necessario badge che può essere richiesto secondo il regolamento pubblicato nel sito www.porto.ancona.it alla voce ’Accessi in porto’. L’ingresso al molo nord è dunque riservato, dallo scorso 15 aprile, agli operatori portuali e alle attività della pesca per consentire le attività in sicurezza nell’area pescherecci ed evitare interferenze con persone esterne al settore. Un’innovazione che è parte del processo di digitalizzazione che coinvolge l’intero sistema portuale.