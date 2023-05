In mille per il premio Loi

Sabato al Teatro delle Energie di Grottammare, ore 15,30, avrà luogo la premiazione del 14° Concorso letterario "Città di Grottammare – Franco Loi". Un’altra edizione record che ha visto la partecipazione di 1007 autori che hanno fatto pervenire agli organizzatori del Premio, l’associazione culturale "Pelasgo 968" 1443 titoli fra poesie in lingua e in dialetto, racconti brevi, libri di narrativa e saggi editi. Un gran lavoro per i 25 giurati a livello nazionale, fra cui Filippo La Porta, Loredana Lipperini, Domenico Parlamenti, Vincenzo Di Bonaventura, Paolo Montanari, Giovanna Frastalli, Massimo Lugli. Tra i vincitori quest’anno anche una scrittrice marchigiana, Francesca Bugiolacchi di Castelfidardo, che si è aggiudicata il primo premio nella sezione "Libro edito di narrativa" con l’opera "Per nessuna ragione" edito da Affinità Elettive. Da menzionare Anna Maria Fabbri vincitrice della sezione "Libro edito di poesia"; Angiullo Sambati per l’Opera prima Edita; Cristina Panciotti vincitrice della sezione "Libro inedito"; Ciro Pinto vincitore del Premio Speciale "Giallo Grottammare"; Francesca Marchesini "Premio Speciale Homphalos-Mattia Luconi; Federica Introna "Premio Speciale Romanzo Storico"; Silvio Raffo "Premio Daniele Donati- miglior opera tematica sociale"; Rudy Toffanetti "Premio speciale Pelasgo 968" per l’opera dedicata a Franco Loi; Daniele Bondi, "Premio Speciale Miglior Saggio". Il vice presidente della Pelasgo 968 e segretario del Premio "Città di Grottammare", Giuseppe Gabrielli, ha annunciato che sabato saranno presenti alla cerimonia di premiazione le figlie di Franco Loi ed i genitori del piccolo Mattia Luconi, scomparso nell’alluvione del 15 settembre dell’anno scorso a Senigallia, cui è intitolato il Premio Homphalos dedicato all’autismo. Non sarà presente, invece, Dacia Maraini, sostituita da Loredana Lipperini, giornalista radiofonica di Rai 3. La sezione Poesia dialettale, vinta da Attilio Rossi, quest’anno è dedicata al poeta abruzzese Candeloro Lupi. A condurre saranno Jessica Balestra e Giovanna Frastalli. Alla presentazione delle opere vincitrici oltre al vice presidente della Pelasgo 968, Gabrielli, anche la collega Stefania Mezzina, Mimmo Minuto presidente di Luoghi della Scrittura, Antonella Romoli in rappresentanza del Rotary Adriaticum, Nicoletta Traini per Mediolanum entrambi partner del Premio e il giurato Domenico Parlamenti.

Marcello Iezzi