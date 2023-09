In nome di Don Milani Una scuola intitolata a lui

In occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, figura che rappresenta una pietra miliare nel percorso di riforma della scuola italiana, l’istituto comprensivo del Tronto e Valfluvione e l’associazione ‘Il portico di Padre Brown’ presieduta da Pina Traini hanno organizzato una serie di appuntamenti volti a celebrare questo importante anniversario. Con la sua piccola scuola di Barbiana, nella comunità toscana di Vicchio, Don Lorenzo Milani promosse nuovi metodi di insegnamento, con la sua opera ‘Lettera ad una professoressa’ denunciò il sistema scolastico italiano, con il suo motto ‘I care’ letteralmente ‘mi importa, ho a cuore’ gettò le basi per un rinnovamento verso una scuola più democratica e inclusiva. E così, nel centenario della nascita l’Istituto comprensivo ha ritenuto di proporre l’intitolazione della nuova scuola di Venarotta proprio a Don Milani, visto il valore morale e civile del personaggio, con la possibilità di accorpare in un’unica sede l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, attualmente ubicate in edifici diversi.

In vista di questo evento la scuola intende prepararsi adeguatamente ad accogliere il messaggio di Don Milani con un programma condiviso con le istituzioni locali, che lungi dall’essere solo celebrativo, cosa che lui non avrebbe voluto, intende divulgare e realizzare nel concreto il messaggio di una scuola inclusiva per tutti. Si inizia lunedì prossimo con la visita a Barbiana a cui parteciperanno tutti i docenti dell’Ic, quindi, domenica 8 ottobre, a Venarotta, è in programma la proiezione del film su Don Lorenzo Milani, mentre lunedì 9 ottobre: alle 9 è previsto un incontro con gli studenti dell’Istituto su ‘La figura di Don Milani proposta agli studenti’ con Agostino Burberi (presidente della fondazione Don Milani, uno dei primi tre bambini che incontrarono Don Lorenzo Milani a Barbiana), alle 12 intitolazione a Don Lorenzo Milani della nuova scuola di Venarotta alla presenza delle autorità civili e militari e di Agostino Burberi, alle 17, alla sala della Ragione di palazzo dei Capitani, incontro-testimonianza aperto a docenti, genitori e cittadinanza con la partecipazione, sempre, di Burberi. Infine, il 23 novembre, nella sala della Vittoria della pinacoteca, incontro con l’autore Eraldo Affinati per la presentazione del libro ‘L’uomo del futuro’ sui vari Don Milani che ha trovato in giro per il mondo.

l. c.