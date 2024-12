Inaugurata la prima stanza multisensoriale Snoezelen nel Piceno alla scuola media Curzi

Il Piceno ha la sua prima stanza multisensoriale Snoezelen, situata nella scuola media ‘Curzi’. L’aula è stata realizzata grazie a un progetto innovativo dell’associazione Michelepertutti con il contributo del Consorzio Bim Tronto. L'inaugurazione si è tenuta ieri mattina nel plesso di viale dello Sport, alla presenza della dirigente Melania Martellacci, dell’assessore al sociale Andrea Sanguigni, del presidente Bim Luigi Contisciani, della fondatrice di Michelepertutti Cristiana Carniel, e di alcuni docenti, tra cui le professoresse Paola Vaglio e Roberta Cantalamessa, le due anime del progetto.

La stanza multisensoriale, ispirata al metodo ‘Snoezelen’ – il cui nome deriva dalle parole olandesi ‘snuffeln’ (esplorare) e ‘doezelen’ (rilassarsi) – è progettata per stimolare in modo controllato i cinque sensi, creando un ambiente inclusivo e accogliente. Al suo interno, luci colorate, suoni rilassanti, superfici tattili, fibre ottiche e giochi sensoriali sono concepiti per migliorare la percezione e l’interazione con il mondo circostante, soprattutto per studenti con disabilità cognitive o sensoriali.

Tra le dotazioni si trovano un tubo a bolle, proiettori di immagini, pannelli vibranti e interattivi, poltrone oscillanti e molto altro. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto Star (Sosteniamo Tutte le Abilità dei Ragazzi) che mira alla realizzazione personale dei ragazzi e ragazze con disabilità, concretizzato nel territorio Piceno da Michelepertutti in collaborazione con La Casa di Asterione, con gli Ambiti territoriali sociali 21, 22 e 23, e con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Più nel dettaglio, l’allestimento della stanza multisensoriale è stato possibile grazie al ‘Pacchetto Scuola’ Bim 2024-2025, che conferma l’impegno del Consorzio nel supportare il sistema scolastico. "Questo progetto rappresenta un importante traguardo per il nostro territorio – ha detto Cristiana Carniel – La stanza sensoriale è pensata per accogliere e valorizzare le differenze di ogni studente".

Soddisfazione è stata espressa anche dal vertice dell’Isc Centro: "L’inaugurazione dell’aula – ha aggiunto la dirigente Martellacci - nata dall’idea di un gruppo di docenti di sostegno del nostro istituto, testimonia l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà presenti sul territorio, per promuovere una scuola sempre più inclusiva e garantire un’offerta formativa in grado di valorizzare le abilità e le potenzialità dei nostri studenti, a cominciare da quelli più fragili". Al termine dell’incontro si è proceduto con il rituale taglio del nastro.