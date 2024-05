Incidente lungo viale dello Sport. Scooter contro auto, un ferito in ospedale

Un uomo di 61 anni, che viaggiava in sella al suo scooter, è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto ieri mattina, intorno alle ore 8, lungo il viale dello sport, a San Benedetto. Per cause in corso d’accertamento lo scooterista è entrato in collisione con un’auto e cadenzo è rimasto contuso. Scattata la richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto un equipaggio con medico a bordo. Il paziente è stato stabilizzato e poi trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti clinici e diagnostici. Le condizioni del sessantunenne non sono preoccupanti, ma resta che il viale dello Sport, nonostante la sua semplice conformazione, rettilineo con una rotatoria e qualche accesso laterale, resta tra le strade più pericolose della Riviera delle palme, in particolare per chi viaggia sulle due ruote. I rilievi tecnici del sinistro sono stati eseguiti dal personale della polizia locale.