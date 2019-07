Ascoli, 4 luglio 2019 - Tragico schianto in località Santa Maria a Corte, in provincia di Ascoli Piceno. Il corpo senza vita di un ascolano di 58 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco di Ascoli Piceno in località: il cadavere era all'interno di una Fiat Punto che, per una dinamica ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi. L'intervento dei pompieri era stato richiesto da una pattuglia della polizia stradale che aveva notato lungo la strada i segni di una frenata.

Nei pressi della strada c'era infatti la Fiat Punto, ribaltata, con all'interno il 58enne. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Resta da accertare se l'uomo sia morto per un malore a cui è seguita l'uscita di strada dell'auto oppure a causa dell'incidente. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura.