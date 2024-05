Indagini e accertamenti sull’incendio divampato sul retrospiaggia

I carabinieri della stazione di Montefiore dell’Aso, competenti per territorio, unitamente ai tecnici dei vigili del fuoco, stanno svolgendo accertamenti per stabilire le cause dell’incendio divampato domenica pomeriggio sul retrospiaggia tra Marina di Massignano e Marina di Campofilone. Proprio ai confini vi è una zona di terreno tra spiaggia e ferrovia, dove vi sono sterpaglie e canneti. Proprio fra un folto canneto sono divampate le fiamme che hanno distrutto due barche, una piccola e l’altra più importante, ma ci sono stati momenti di grande preoccupazione, poiché l’incendio si stava spingendo verso un’abitazione e un’attività ristorativa. Scattata la richiesta di intervento, sul posto sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di San Benedetto e in appoggio dal comando provinciale di Fermo. L’intervento si è protratto per un paio d’ore.