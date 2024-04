Inferno in autostrada. Scontro tra bus e tir, incendio in galleria. Un morto e 11 feriti

Inferno all’interno della galleria ’Vinci’, di Cupra Marittima, corsia sud dell’Autostrada A14. Il bilancio è pesantissimo. Nel tamponamento che ha coinvolto due camion e un pullman è morto il conducente del bus mentre altre 11 persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Ancona, Fermo e San Benedetto. La tragedia è accaduta intorno alle 9,15 di ieri. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto convergere sul luogo del drammatico sinistro sette ambulanze di cui due con medico a bordo delle potes di Fermo e San Benedetto e l’eliambulanza di Ancona. L’autista del bus, I. R. di 59 anni, di nazionalità macedone che trasportava 12 connazionali, di cui altri due autisti e 10 passeggeri, fra cui due ragazzini, è stato estratto carbonizzato da ciò che restava del mezzo, intorno alle 18 di ieri e poco è stato portato fuori dal tunnel anche il camion che l’aveva tamponato. Sette dei feriti, non gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, due al pronto soccorso dell’ospedale ’Murri’ di Fermo, anche questi non in gravi condizioni, mentre altri due sono stati trasferiti all’ospedale di Torrette, uno con l’eliambulanza e l’altro con un’ambulanza via terra, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto il conducente dell’autobus avrebbe tamponato il camion carico di bottiglie di vetro che lo precedeva e che era in colonna a seguito di un rallentamento creatosi in una galleria dove non ci sono lavori in corso e a circa due chilometri dal punto in cui si trova la deviazione per un cantiere. A seguire è arrivato un altro camion con targa tedesca, carico di bancali con contenitori e bottiglie di birra, che ha tamponato violentemente il pullman prendendo poi fuoco. E’ stato subito l’inferno. Gli occupanti del bus unitamente ai conducenti dei due camion sono riusciti ad abbandonare i propri mezzi e a fuggire fuori dalla galleria dove sono stati soccorsi dagli equipaggi inviati dal 118 e poi trasportati negli ospedali. Sul posto hanno operato le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio coordinate dal comandante William Di Mizio, il personale del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco di San Benedetto e Fermo. La carreggiata sud è stata chiusa con uscita obbligatoria a Porto Sant’Elpidio e rientro al casello di Grottammare, registrando 9 chilometri di coda. Poco dopo le 14, è stato riaperto il tratto interessato grazie all’installazione di una deviazione sulla carreggiata opposta. La galleria Vinci rimarrà chiusa ancora a lungo in attesa dell’ispezione che dovrà avvenire da parte di una ditta esterna al fine di valutare i danni subiti a seguito delle fiamme.

"Non appena concluse le operazioni di spegnimento e rimozione dei veicoli – afferma Christian Tucciarone, direttore del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia – abbiamo subito avviato le attività ispettive con la società di ingegneria che ci affianca, per definire quanto prima gli interventi di ripristino generati dai danni causati all’infrastruttura dall’incidente. Ricordo peraltro che si tratta di una galleria non interessata da cantieri al momento dell’evento, sicuramente danneggiata ora dall’incendio: potremo stabilire solo nelle prossime ore tempi e modi di intervento, per garantire quanto prima almeno una riapertura parziale del tunnel".

Marcello Iezzi