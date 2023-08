Improvvisa infezione polmonare: muore la piccola Soleil, di 19 mesi

Monteprandone (Ascoli Piceno), 26 agosto 2023 – Profondo cordoglio nella comunità di Monteprandone per la morte della piccola Soleil Andolfi, di appena 19 mesi, terzogenita per la madre Lorinda e il padre Alessandro, operatore nel campo dei trasporti. La tragedia, a causa di un malore, si è consumata nei giorni scorsi in Albania, dove la bambina si trovava a casa dei parenti della madre Lorinda, insieme al papà Alessandro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, Soleil si sarebbe sentita male a seguito di una improvvisa infezione polmonare. Accompagnata al più vicino ospedale, i sanitari l’hanno presa in cura e vi sarebbe stato anche l’intervento del Consolato per trasportarla all’ospedale centrale di Tirana, ma non sono riusciti a strapparla alla morte. Uno strazio, un dolore profondo per i genitori, i nonni, il fratellino e la sorellina con tutti i parenti. La notizia è rimbalzata a Centobuchi, dove la famiglia abita all’ingresso est del paese e dove tutti gli abitanti si sono stretti, idealmente, al dolore dai familiari. La salma della bambina Arriverà nel pomeriggio di oggi dove alle 16,30 il parroco don Armando Moriconi celebrerà il funerale nella Chiesa Regina Pacis. Il piccolo feretro arriverà in Italia con un traghetto di linea, tramite un’agenzia di onoranze funebri della terra delle Aquile. Salvo problemi legati al traffico, la cerimonia funebre dovrebbe avere inizio alle 16,30, come ha confermato il parroco. "Ho parlato con il papà qualche minuto per accelerare la documentazione necessaria al rientro della salma e per mettere a disposizione un loculo per il feretro della piccola Soleil – ha affermato il sindaco Sergio Loggi –. Ci siamo subito attivati anche su richiesta dell’Ambasciata. In merito alle cause della morte della piccola non abbiamo avuto modo di approfondire". Con un post sui social, il sindaco Loggi ha espresso le più sentite condoglianze ai genitori, al fratello e alla sorella, a nome di tutta la comunità di Centobuchi e Monteprandone.