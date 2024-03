Ingegneri e architetti con Borsa di lavoro

Lo studio dell’ing. Michele Marziali di Amandola ricerca ingegnere/architetto/geometra da ospitare con l’iniziativa borsa lavoro (https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946, prossima finestra per presentare domanda dal 01/09/2024 al 31/10/2024). Contatti: email michele.marziali@gmail.com. L’ingegnere Patrizio Pepa ricerca, pure, ingegnere/architetto/geometra da ospitare con l’iniziativa borsa lavoro (https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946). Contatti: email patriziopepa@gmail.com, tel. 0734/223008. Per entrambi gli annunci rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, 0734/212656 - 0734/212670). Si ricerca anche architetto, arredatrice o geometra, con esperienza nel settore progettazione e vendita di arredi (cucine, soggiorni, camere da letto), a Civitanova Marche. E’ richiesta una buona conoscenza dei principali pacchetti informatici. Inviare il curriculum vitae a macarreda@gmail.com (referente Giuseppe 3395808516). Rivolgersi, in questo caso, al centro per l’impiego di Civitanova Marche (Telefono: 0733/827801).