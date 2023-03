ISC CUPRA MARITTIMA-RIPATRANSONE

Forza, coraggio, volontà, intelligenza sono valori universali che hanno tutte le donne a prescindere dai contesti di appartenenza. Noi donne occidentali, abbiamo avuto la fortuna di nascere in contesti democratici dove le nostre amiche donne del passato hanno avuto la possibilità di lottare e far sentire la propria voce per il raggiungimento di fini, di obiettivi e di conquiste, grazie alle quali noi oggi possiamo realizzare il sogno di poter mettere in pratica i nostri propositi come il diventare medico, insegnante, avvocato, ingegnere, rispetto a donne che vivono in paesi complicati dal punto di vista socio-politico. Ormai è tristemente nota la situazione delle donne iraniane, sottoposte ad un regime maschilista, autoritario e misogino che priva loro delle libertà personali come il truccarsi, vestirsi e parlare liberamente. Purtroppo nella storia le donne hanno sempre dovuto lottare per affermare i propri diritti proprio come hanno fatto le suffragette o tutte le donne che si sono battute per il diritto all’aborto e al divorzio.

Cindy Lauper, cantante pop degli anni ’80 afferma che "Femminismo non è una parola oscena, le donne appartengono alla popolazione umana con gli stessi diritti di chiunque altro". Per una donna essere libera vuol dire non avere paura: ma come si fa a non avere paura se nel mondo ci sono ancora persone che nel momento in cui vedono una donna al di fuori degli standard comuni, criticano o mettono a disagio la stessa? A livello mondiale in media le donne hanno il 75% dei diritti in meno rispetto a quelli di cui godono gli uomini. "Sognate in grande, puntate in alto, lottate con energia e ricordate nel dubbio avete ragione voi!".

Queste affermazioni delle scrittrici E. Favilli e F. Cavallo contenute in "Storie della buonanotte per bambini ribelli", hanno il sapore di un manifesto letterario che tutte le donne dovrebbero prendere come modello per la propria crescita personale. In questo momento storico, particolarmente difficile, ci sentiamo di dedicare a tutte le donne, due semplici versi di Alda Merini: "Sorridi Donna, Sorridi sempre alla vita, Sorridi ai tuoi dolori, Sorridi comunque, il tuo Sorriso sarà luce per il tuo cammino".