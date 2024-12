"La giunta vuole tagliare oltre 100 alberi"

Il taglio di oltre cento alberi fa arrabbiare l’opposizione. La delibera di giunta, attraverso la quale l’amministrazione comunale ha deciso di segare un centinaio di piante, ha scatenato la reazione dei consiglieri di minoranza. "Esprimiamo forte preoccupazione riguardo alla recente delibera della giunta comunale del 28 novembre che prevede l’abbattimento e la sostituzione di oltre cento alberi – commentano con una nota – in alcuni dei viali alberati più caratteristici della città, prevedendo addirittura l’abbattimento di tutti quelli di viale Vellei, un’arteria storica e caratteristica della nostra città. Non solo, saranno interessate anche viale Indipendenza, via delle Zeppelle, via Piave, via Benedetto Croce, via III Ottobre, via della Stazione, viale Treviri e via Napoli". La motivazione di tale intervento risiede, secondo quanto affermato dalla giunta, nel cercare di fronteggiare una situazione in grado di costituire una minaccia per l’incolumità pubblica. "Tali rischi sono in gran parte il risultato di una gestione inadeguata del verde urbano negli anni passati, in particolare per quanto riguarda le pratiche di potatura. Siamo pronti ad affrontare il tema con spirito costruttivo affinché si arrivi ad una soluzione condivisa che metta al centro la salvaguardia del verde urbano e il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini".