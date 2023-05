La Killer Dart vince il campionato di freccette

La squadra Killer Dart ha vinto il campionato nazionale di freccette la cui finale si è svolta nel fine settimana a Bolzano, conquistando coppa, medaglie, oltre alla promozione in serie C, il tutto condito da applausi scroscianti della tifoseria (guidata dalla capo ultras Elisa Napoleoni) che hanno seguito i ‘tiratori’ dall’inizio di questa avventura fino alla vittoria finale. Una grande gioia e soddisfazione per la squadra capitanata da Sofia Sagripanti e di cui fanno parte Ilenia Nardicchione, Ciro Orefice, Enrico Cocozza, Carlo Salvatori e Lorenzo Fortuna.

I Killer Dart sono ragazzi provenienti da veri centri del fermano e del maceratese, che si allenano alla bocciofila Sant’Andrea di Monte Urano e che, lancio dopo lancio, centro dopo centro, hanno conquistato la vetta della classifica, fino a coronare il sogno della promozione nel campionato di serie superiore grazie all’ottima performance avuta durante l’impegnativa finale che si è svolta a Bolzano. Dal prossimo anno disputeranno il campionato nazionale a squadre di serie C. La specialità freccette è una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni e la Killer Dart è aderente alla Federazione Italiana giochi e sport tradizionali.

m.c.