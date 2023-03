La nuova vita dell’ex scuola Betti: "Ricostruiamo la nostra storia"

Sono tantissimi i fermani che hanno ricordi e storie tra le mura dell’ex scuola media Ugo Betti, nel cuore del centro storico. Dopo il terremoto del 2016 era una ferita aperta, un luogo inagibile che rischiava di essere perso e che invece da sabato è tornato alla città, dedicato ai giovani e con lo sguardo al futuro. Felice il sindaco Paolo Calcinaro: "Un finanziamento Pnrr che ci permette di ritrovare questo edificio, di ricostruire una storia per dedicarla ai nostri giovani. Non era scontato e nemmeno facile, ci saranno qui servizi per il quartiere, alloggi per i turisti, spazi per manifestazioni, feste, incontri. E un bar, un luogo di studio e di condivisione, quello che mancava al centro storico della città". Intanto è stato sistemato il primo piano e quello torna vitale e funzionale, con spazi per laboratori e formazione, una sala polivalente e, appunto, il bar bistrot. Nel corso di questo primo periodo, il progetto offrirà anche servizi di alloggio in forma sperimentale di carattere sociale, con alloggi temporanei per situazioni di fragilità sociale, ma anche di carattere turistico, con micro-appartamenti per turisti e sarà possibile usufruire di una bike station.

a.m.