La pallavolo continua a crescere. Sottorete numeri importanti: nel Piceno ci sono 15 società

Il calcio, il basket, l’atletica leggera, il nuoto, il tennis e perfino le arti marziali. Nel Piceno sono tanti gli sport che possono vantare un gran numero di atlete iscritte, alcune delle quali hanno raggiunto, tra l’altro, livelli molto elevati militando nei principali campionati regionali e nazionali. I dati, però, dicono che la disciplina sportiva maggiormente praticata dalle donne, nella provincia di Ascoli, è la pallavolo. Va precisato, però, che la federazione provinciale accorpa ancora il Piceno e il Fermano, ma i numeri sono strabilianti. Ad oggi, infatti, la Fipav di Ascoli e Fermo ha 2.416 iscritti e ben l’85 per cento è composto da ragazze.

All’appello, inoltre, mancano le iscrizioni di Under 13, Under 12 e Minivolley, che si stanno chiudendo proprio in questi giorni. Sempre in merito al volley femminile, la società con più tesserati, in entrambe le province, è la Riviera Samb, che annualmente conta circa 350 atleti che, per l’80 per cento, sono ragazze. Nella sola provincia di Ascoli, in questo caso senza contare Fermo, sono presenti addirittura quindici società di pallavolo femminile. Numero che sale a 27 se si sommano anche quelle fermane.

Al femminile, a dar lustro al territorio, ci sono soprattutto Pagliare e Offida, che quest’anno sono in Serie C. Mentre al maschile Ascoli e Samb militano nella medesima categoria. La Riviera Samb ‘in rosa’, invece, è in Serie D ma ha un record: è la società di pallavolo che, nell’intera regione, tra maschile e femminile, disputa il maggior numero di campionato, 35, oltre al minivolley. Intanto, tirando in ballo la ‘Ciù Ciù Offida Volley’, sta per tornare l’Offida Marche International Volley Cup. L’evento, giunto alla sedicesima edizione, regalerà emozioni dal 27 al 29 dicembre sia ad Offida che nei comuni limitrofi. Il torneo si rivolge alle categorie Under 13, 14, 16 e 18 femminile, rappresentando un’importante opportunità per le giovani atlete di vivere un’esperienza indimenticabile di sport e socializzazione. Durante la presentazione che si svolgerà al Teatro Serpente Aureo il 27 dicembre alle 10.30, sarà presente un personaggio del panorama pallavolistico nazionale, che contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale e sul quale vige ancora il più assoluto riserbo.

Infine, la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di svolgere ad Ascoli il proprio consiglio federale nelle giornate del 7 e 8 novembre prossimi. In città, quindi, saranno presenti i massimi vertici federali, a cominciare dal presidente nazionale Giuseppe Manfredi. Si tratterà del primo consiglio dopo la conquista della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi da parte della nazionale femminile di coach Velasco.

