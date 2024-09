La Samb avanti di rigore. Atletico fuori dalla Coppa

SAMBENEDETTESE

6

ATLETICO ASCOLI

5

(dopo i calci di rigore)

SAMB (4-3-3): Orsini; Chiatante, Pezzola, Gennari (17’ st Zini), Orfano; Candellori (41’ st Moretti), Guadalupi, Paolini (29’st D’Eramo); Kerjota, Eusepi (41’ st Fabbrini), Baldassi (17’ st Battista). A disp. Semprini, Toure, Lonardo, Tataranni. All. Palladini

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati (49’ st Pompei); Camilloni (24’ st Nonni), D’Alessandro, Mazzarani; Alborino (14’ st Mengani), Severini, Vechiarello, Olivieri, Clerici (14’ st Antoniazzi); Traini, Minicucci (31’st Maio). A disp. Baraboglia, Ceccarelli, Dondoni, Loretucci All. Seccardini

Arbitro: Pazzarelli di Macerata Guardalinee: Giannelli-Paradisi

Reti: 30’ pt Paolini, 32’ pt Traini Sequenza rigori: Maio (parato), Fabbrini (gol), Mengani (gol), Kerjota (gol), Nonni (gol), D’Eramo (gol), Mazzarani (Gol), Battista (gol), Olvieri (gol), Guadalupi (gol)

Note - Spettatori 3.600. Al 35’ st espulso D’Alessandro per doppia ammonizione. Ammoniti Orfano (S), D’Alessandro (AA), Gennari (S), Severini (AA), Mengani (AA), Nonni (AA), Traini (AA). Angoli 5-5. Recupero 4’ pt, 6’ st.

Vittoria di rigore e la Samb approda ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Battuto l’Atletico Ascoli per 6-5. I novanta minuti di gioco erano terminati sul punteggio di uno a uno con le reti di Paolini al 30’ pt ed il pareggio di Traini tre minuti dopo. Sono 3.600 gli spettatori presenti e per essere una partita di Coppa Italia di Serie D si tratta di un numero importante.

L’alta temperatura si fa sentire con le due squadre che però non lesinano impegno e corsa. Anche il terreno di gioco del Riviera delle Palme non agevola la manovra dei ventidue in campo. Al 30’ la Samb passa in vantaggio. Kerjota verticalizza in area per Paolini che dentro l’area di rigore non dà scampo a Galbiati. L’Atletico Ascoli riequilibra il risultato dopo due minuti. Corner di Severini, uscita a vuoto di Orsini, forse disturbato da una presunta carica di un attaccante bianconero e Traini mette dentro a porta vuota. Nella ripresa è la Samb a provarci con l’Atletico Ascoli che si difende con ordine.

I bianconeri al 35’ restano in dieci per l’espulsione di D’Alessandro per doppia ammonizione. Al 38’ è bravo Galbiati a respingere una conclusione da fuori area di Candellori. Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, è Orsini a deviare in angolo una punizione di Maio. Seccardini inserisce il portiere Pompei per Galbiati in prospettiva dei calci di rigore. Finisce in parità, non ci sono i supplementari, si va direttamente sul dischetto. Orsini si riscatta parando il primo penalty di Maio (a segno invece Mengani, Nonni, Mazzarani e Olivieri), mentre i rossoblù sono infallibili con Fabbrini, Kerjota, D’Eramo, Battista e Guadalupi. I rossoblù passano il turno, domenica si replica sul campo di Monticelli per la prima di campionato. E sarà un’altra storia.

Benedetto Marinangeli