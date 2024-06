La Samb cala il colpo Alessandro Sbaffo

La Sambenedettese ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Sbaffo, esperto attaccante classe ‘90 con un curriculum di tutto rispetto per la Serie D, categoria dalla quale la punta di Loreto manca dalla stagione 2021/2022. Sbaffo, reduce da un quinquennio con la Recanatese, dove ha collezionato 137 presenze e 63 gol e 26 assist, si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento offensivo dei rossoblù. Nato a Loreto, Sbaffo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Jesina, per poi intraprendere una carriera ricca di esperienze in diverse squadre italiane. Tra le tappe più significative ricordiamo il Chievo Verona, l’Avellino, il Latina e la Reggiana. Dotato di un’ottima confidenza con il gol e di tecnica notevole, Sbaffo si è sempre distinto per la sua duttilità tattica, ed è capace di ricoprire indifferentemente il ruolo di seconda punta o di attaccante esterno. Alessandro Sbaffo rappresenta un innesto di grande valore per la Samb. Un attaccante completo, capace di finalizzare l’azione in modi diversi e di creare occasioni per i compagni. La sua presenza in rosa sarà un fattore determinante per le ambizioni della squadra rossoblù. In Serie D, nella sua ultima esperienza tra i dilettanti, ossia quando ha contribuito alla vittoria del campionato della Recanatese, Sbaffo ha segnato 23 gol in 33 partite, a cui si aggiungono 8 assist. Molto rilevante anche il contributo in Serie C delle ultime stagione, dove non è mai sceso sotto gli 11 gol (11 reti e 7 assist nell’ultimo campionato; 14 gol e 4 assist in quello di due anni fa). Come detto, la punta di Loreto è anche molto duttile, tanto da aver giocato in tutti i ruoli dal centrocampo in su. Il ruolo più ricoperto in carriera, ad esempio, è il centrocampista centrale, mentre ultimamente ha giocato spesso anche da centravanti. Con la Samb è probabile che giocherà da seconda punta o largo sulla fascia. L’arrivo di Sbaffo si affianca agli altri elementi già annunciati dai rossoblù come Federico Gennari, Jonatan Bernaola e Tommaso Baldassi, mentre è stato confermato Battista. Si apetta, poi, anche Sabah Kerjota della Vigor Senigallia, l’accordo si dovrebbe chiudere al rientro del calciatore dall’Albania. Si continuano a seguire, poi, le piste che portano ad Alessio Zini, difensore centrale, e Federico Moretti, centravanti in forza all’Ancona nell’ultima stagione. Infine, dopo il termine del torneo giovanile Tim, il manto erboso del Riviera delle Palme sarà soggetto a manutenzione.

p.c.