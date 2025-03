"La Samb deve aver paura solamente di se stessa"

"Serenità, tranquillità e convinzione nei propri mezzi". Questa la ricetta del tecnico Augusto Gentilini ed ex rossoblù ai tempi della Serie B. "Io sono tranquillo- aggiunge- abbiamo nove punti di vantaggio quando mancano sette giornate ed un momento di impasse ci può stare. Ad Ancona, nonostante il pareggio in extremis dei dorici, la Samb ha portato a casa il risultato. Quello che conta sono i numeri e che si muovi la classifica. Deve arrivare uno tsunami per fallire l’obiettivo. Se la Samb si preoccupa, allora le inseguitrici che devono fare? Lo ripeto si deve restare calmi, sereni e compatti".

Gentilini, ora arriva la sosta. "C’è la possibilità di scaricare la tensione e di recuperare gli infortunati, lavorando in modo specifico e personalizzato su alcune problematiche che alcuni singoli potrebbero accusare. Un lavoro di pieno recupero in due settimane".

Anche il ritorno in campo di Eusepi è stato fondamentale. "Al di là dei gol- spiega l’ex rossoblù- il capitano ha dato esperienza, personalità, qualità che servono per vincere le partite. E’ un trascinatore per i compagni e spero che rientri presto anche Candellori che possiede le stesse caratteristiche caratteriali di Eusepi. Tutto, così, tornerà come prima".

Il 2005 Toure ha dimostrato di poter recitare un ruolo importante in questa Samb. "Ha disputato due ottime partite. Su Toure ci si può contare. Certo deve ancora migliorare ma possiede qualità importanti. E’ dinamico, un combattente. Forse un po’ disordinato ma bisogna dargli il tempo di crescere e di lavorare con tranquillità".

Gentilini, mancano sette gare al termine del campionato. "Bisogna pensare di partita in partita e per prima cosa al Chieti. Si apre un ciclo di quattro incontri che si chiude con la trasferta di Teramo. I rossoblù devono arrivarci convinti nei propri mezzi e soprattutto con serenità. La Samb - conclude Gentilini - deve avere paura solo di se stessa".

Questo pomeriggio la Samb riprende ad allenarsi dopo due giorni di meritato riposo. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Mattia Gennari, mentre Michael D’Eramo è entrato in diffida. Quattro turni di stop per il massaggiatore Alessandro Amelio perché "al termine della gara si avvicinava ad un assistente arbitrale e gli rivolgeva espressioni offensive e irriguardose".

Benedetto Marinangeli