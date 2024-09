La Samb festeggia ma senza autorità. Il sindaco: "Non siamo stati invitati"

"Quest’anno vogliamo vincere". Con queste parole il presidente della Samb Vittorio Massi ha chiuso il suo intervento di fronte ad una marea di maglie, bandiere e sciarpe. Piazza Giorgini gremita per il vernissage della formazione di Ottavio Palladini tutti accumunati da un unico amore: i colori rossoblù. Cori, bandiere, fumogeni, ma anche la contestazione, ormai è diventata usuale, nei confronti del sindaco Antonio Spazzafumo. L’unica nota stonata di una serata emozionante e che ha confermato il grande amore che lega la tifoseria alla Samb. La replica del primo cittadino alla contestazione è arrivata attraverso una nota scritta sul suo profilo Facebook. "Trovarmi a vedere tutto questo affetto che circonda la nostra amata Samb sul cellulare in diretta streaming sui social perché né il Sindaco, né l’assessore allo Sport né alcun rappresentante dell’Amministrazione comunale è stato ufficialmente invitato alla presentazione della squadra è un qualcosa che mi rattrista umanamente, sia come tifoso sia come primo cittadino, perché la Samb è la squadra di San Benedetto del Tronto e nessuno dovrebbe sentirsi escluso da questa evidenza. Ancora peggio sono alcune parole che ho ascoltato, sempre dal cellulare, durante la serata di ieri sera: traditori, nemici della Samb e dei Sambenedettesi". Ed ha aggiunto: "Di tanti errori che ho commesso forse quello che più persone mi rinfrescano quotidianamente è il non aver risposto a tempo e a tono a certi attacchi faziosi, sterili e di bassissima lega che ho ricevuto nel corso del mio mandato, a cui non ho dato mai seguito per non innescare ulteriori polemiche. Ora basta però… d’ora in poi risponderò puntualmente ad ogni attacco rivolto alla mia persona e alle persone della mia amministrazione. L’amministrazione comunale sarà continuamente al fianco della Samb e dei suoi tifosi MA sempre seguendo le regole della legalità, del rispetto delle persone e delle regole (le nostre porte sono sempre aperte). Il mio augurio è che la Samb possa raggiungere i più alti traguardi sportivi e che la tifoseria più genuina li sappia valorizzare al meglio in termini di affetto, supporto ed entusiasmo. Viva San Benedetto, Viva i sambenedettesi e sempre forza Samb". La festa della presentazione della Samb è comunque continuata senza altra ulteriore polemica. Un garrire di colori rossoblù che hanno visto piazza giorgini, nel salotto buono della città, la grande protagonista. Il dj e vocalist Gianni Schiuma ha reso ancora più incandescente piazza Giorgini esortando tutti i tifosi a tagliare la quota dei 4mila abbonati. Tra gli spettatori c’era anche Aldo Anzuini, in vacanza in città, il capitano della Samb di Marino Bergamasco che nella stagione 1973-1974 conquistò la seconda storica promozione in Serie B.

Benedetto Marinangeli