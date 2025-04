Coppia di anziani raggirata, una donna riesce a scappare con oltre 2mila euro e tutto l’oro

Truffata una coppia di ottantenni grottammaresi con la consolidata tecnica del ritiro di una raccomandata. Il bottino è consistente. Oltre 2mila euro in contanti e tutti i monili d’oro di famiglia, si parla di qualche etto di gioielli. L’impresa criminosa è stata messa a segno nel pomeriggio di sabato in un’abitazione di via Bernini da una donna, probabilmente campana. Sulla truffa sono al lavoro i carabinieri della locale stazione. In casa della coppia di anziani è arrivata una telefonata che annunciava il ritiro di una raccomandata urgente che giaceva nel locale ufficiale. Poco dopo che l’uomo è uscito di casa per recarsi all’Ufficio postale in casa dei coniugi si è recata la donna dicendo che il marito aveva avuto alcuni difficoltà a ritirare la raccomandata e che la lettera l’aveva lei. Con questo stratagemma la lestofante è entrata in casa della coppia ed è riuscita a convincere la donna a consegnare il denaro contante ed i gioielli di famiglia, una quantità consistente. La poveretta ha cercato di contattare telefonicamente il marito ma i truffatori hanno fatto trovare il numero continuamente occupato.

Marcello Iezzi