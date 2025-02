La Samb frena la sua corsa e perde Eusepi. Il Fossombrone alza il muro al Riviera

sambenedettese

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Zoboletti6, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Orfano 6; Guadalupi 6, Candellori 6,5 (38’ st Paolini sv); Kerjota 6, Sbaffo 6 (28’ st D’Eramo 6), Baldassi 5,5 (12’ st Moretti 6); Eusepi 6. A disp. Grillo, Lulli, Chiatante, Toure, Orlandi, Tataranni. All. Palladini 6

FOSSOMBRONE (4-4-2): Bianchini 6,5; Bianchi 6, Urso 6, Giunchetti 6, Procacci 6 (32’st Pagliari sv); Amerighi 6, Camilluci 6, Pandolfi L.5, Pandolfi R. 6 (38’ st Bucchi sv); Torri 6 (18’st Thiane 6), Casolla 5,5 (22’ st Kyeremateng 6). A disp. Amici, Riggioni, Bucchi, Podrini, Satalino, Fraternali. All. Fucili 6

Arbitro: Lascaro di Matera Guardalinee: Fiorucci-Guerra

Note – Spettatori 5.227. Esp. Pandolfi Leonardo per doppia ammonizione. Amm. Bianchi (F), Candellori (S), Pandolfi L. (F). Angoli 4-2 per la Samb. Rec. 1’ pt, 5’ st

Si ferma a dieci il record di vittorie consecutive della Samb. Merito del Fossombrone che blocca sullo 0-0 Eusepi e compagni. I metaurensi si confermano la bestia nera della Samb in Serie D. L’unico, ad oggi, successo rossoblù risale al campionato di Eccellenza 2013-2014. Nelle altre due occasioni il Fossombrone ha sempre riportato a casa un punto. L’undici di Fucili ha disputato la sua onesta partita chiudendo bene gli spazi. I rossoblù hanno avuto le loro occasioni da rete ma non sono riuscite a concretizzarle. Allo stesso tempo non hanno mai rischiato con Casolla e Torri ben controllati dalla retroguardia di casa. E’ mancato quel pizzico di grinta in più, quella determinazione che ha finora contraddistinto l’undici di Palladini. In difficoltà nell’uno contro uno in fase offensiva, la Samb ha avuto pochi sbocchi ed anche il giro palla non è stato dei migliori. Out Battista. Neppure la superiorità numerica, con l’espulsione di Leonardo Pandolfi al 34’ st è riuscita a rompere l’equilibrio tattico in campo. Ed alla fine ecco questo zero a zero che lascia un po’ di amaro in bocca. C’è poi la grana Eusepi. Il capitano è stato trasportato in ospedale ed è stata accertata la frattura scomposta del polso, almeno un mese di stop.

Parte subito forte la Samb con Eusepi e Sbaffo terminali offensivi. Al 9’ è superlativo Bianchini ad intercettare con i piedi una conclusione di del numero nove rossoblù. Il portiere ospite si ripete dieci minuti dopo su una rovesciata di Sbaffo. La Samb preme ma non sfonda. Nella ripresa il canovaccio del match con cambia con i rossoblù di Palladini sempre in proiezione offensiva. Le occasioni più clamorose nei minuti finali. Prima ci prova Moretti e poi una conclusione di Paolini è salvata sulla linea di porta da un difensore ospite. Il punteggio non si sblocca con la Samb che resta sempre in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sull’Aquila vittoriosa a Fermo.

Benedetto Marinangeli