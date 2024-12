La Samb piega la Civitanovese, ma che fatica

CIVITANOVESE

1

SAMBENEDETTESE

2

CIVITANOVESE (4-5-1): Petrucci 6; Franco 7, Diop 6.5, Passalacqua 5.5, Cosignani 5.5 (20’st Brunet); Buonavoglia 5.5 (42’st Tassi sv.), Macarof 6 (12’st Rossetti 5.5), Capece 5.5 (45’st Ruggeri sv.), Visciano 6, Giandomenico 6; (28’st Esposito 6), Bevilacqua 5. A disp. Raccichini, Mancini, Damiani, Pompili. All. Mercanti 6.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6.5; Zoboletti 6, Zini 6, Gennari 6, Orfano 6; Candellori 6, Lulli 6; Kerjota 7.5, Guadalupi 5.5 (12’st Lonardo 6), Battista 7 (20’st D’Eramo 6.5); Eusepi 5.5. A disp. Semprini, Fabbrini, Bouah, Chiatante, Toure, Tataranni, Moretti. All. Palladini 6.

Arbitro: Rossini di Torino 6.

Reti: 15’st Battista, 34’st Franco, 36’st Kerjota.

Note: Spettatori 3500 con foltissima rappresentanza ospite. Ammoniti Kerjota, D’Eramo. Angoli: 0-9. Recuperi 0’ pt e 4’ st.

Poco più di un minuto. È il tempo sufficiente alla Samb per tornare in vantaggio e rimettere le cose a posto contro una Civitanovese che in formato baby si era illusa di un pareggio contro la prima della classe. La formazione di Palladini passerà buone feste, forte del suo vantaggio di sette punti dalla seconda, L’Aquila, e con un girone di ritorno da affrontare con importanti certezze. Invece per i rossoblù locali la befana arriva in anticipo: ottava sconfitta stagionale e lo spettro della retrocessione diretta distante soltanto un punto. La terzultima del campionato attende il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Alfonsi della scorsa settimana.

Dunque si accomodano in tribuna il papabilissimo Stefano Senigagliesi e Daniele Marinelli. Tra gli ospiti d’onore anche il presidente di Regione Francesco Acquaroli, omaggiato con una targa. Sugli spalti la cornice di pubblico è notevole e va in scena la festa rossoblù delle tifoserie gemellate. Ma andiamo al rettangolo di gioco. In avvio Mercanti decide di schierare 5 under (ad un certo punto saranno anche 6) tra cui il 2006 Giandomenico ad occupare l’out di sinistra. Oltre a Domizi, l’assente di giornata è Padovani, così Bevilacqua si ritrova unica punta. Considerando le indisponibilità di Pezzola, Baldassi e Paolini, il tecnico Palladini risponde con il consueto 4-2-3-1 escludendo Lonardo il cui ruolo è interpretato da Guadalupi.

Gli ospiti dominano la metà campo avversaria, Petrucci deve opporsi in una mischia (10’) e al cross di Guadalupi, nell’istante prima il colpo di testa di Zini è neutralizzato da Diop. L’occasione più ghiotta però è di marca civitanovese con Bevilacqua che divora gettando la palla addosso ad Orsini (21’). In ripresa Diop salva ancora stavolta su Kerjota (14’), poi la Samb sblocca il parziale sul corner con Battista che imbuca una retroguardia distratta. A questo punto la Civitanovese reagisce e trova la rete del momento pari. Esposito da metà campo lancia Franco che al secondo tentativo la getta nel sacco (34’). Un minuto dopo, la doccia gelata: D’Eramo arriva sul fondo e mette in mezzo per Kerjota che, tutto solo, poggia un regalino sotto l’albero di Natale della Samb.

Francesco Rossetti