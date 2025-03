La Samb ritrova finalmente capitan Eusepi. Contro l’Isernia bisogna tornare a vincere

Dopo tre pareggi e la sconfitta di Avezzano, la Samb non può permettersi ulteriori passi falsi. Contro l’Isernia, penultima in classifica, i rossoblù hanno solo un unico obiettivo e cioè la vittoria. Teramo e Chieti sono ad otto lunghezze, un margine ancora rassicurante, ma battere i molisani significherebbe dare un segnale forte alle inseguitrici e soprattutto uscire definitivamente dalla minicrisi in cui Eusepi e compagni sembrano essere caduti nel mese di febbraio. Dopo il successo di L’Aquila è come se si fosse spenta la luce. Tre pareggi ed una sconfitta con la vittoria che manca al Riviera dalla gara interna con il Notaresco (3-2 il punteggio) dello scorso 19 gennaio, circa un mese e mezzo. Ecco quindi che i rossoblù devono invertire la rotta. Ma l’Isernia non verrà al Riviera per vestire i panni dell’agnello da sacrificare, anzi farà di tutto per provare a portare a casa un risultato positivo. E quindi ecco le classiche barricate con l’intento di chiudere ogni varco per poi provare a colpire con le ripartenze. La Samb dovrà essere brava a scardinare l’atteggiamento tattico degli ospiti. Per questo motivo Palladini nel corso della settimana ha provato diverse soluzioni tattiche. La prima è la conferma del 4-2-3-1. Questo schema potrebbe prevedere l’inserimento del 2005 Toure a fianco di Guadalupi in mediana. Oppure ecco il classico 4-3-3. Sicuramente ci vorrà un atteggiamento mentale vincente e soprattutto giocare molto sugli esterni per aggirare la munita linea difensiva che presumibilmente l’Isernia adotterà al Riviera. Fondamentale anche arrivare con maggiore incisività sotto la porta avversaria. Ed ecco che prende corpo l’idea di inserire sin dal primo minuto Umberto Eusepi. La decisione verrà presa nelle ore precedenti all’incontro con il capitano rossoblù che potrà scendere in campo con una fasciatura rigida sul polso operato. Palladini può sempre contare su Moretti. Assenti solo gli infortunati Zini e Candellori. Sono cinque i precedenti disputati al Riviera con l’Isernia. Il bilancio è favorevole ai rossoblù con tre vittorie rossoblù e due pareggi. L’ultima gara disputata è datata 28 febbraio 2016. La Samb anche allora allenata da Palladini fu fermata sull’1-1.

Benedetto Marinangeli