La Samb si prepara all’esordio: dubbi e novità

Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questi i due moduli tattici su cui Ottavio Palladini sta lavorando. Atteggiamenti che sono stati provati nei quattro test precampionato disputati e che hanno dato discreti frutti. La Samb è stata costruita proprio con calciatori che potessero adattarsi bene con entrambi gli schemi. I risultati sono stati soddisfacenti ed ora con l’arrivo degli impegni ufficiali Palladini dovrà scegliere quale adottare. Lo scorso anno in D, la Samb giocava con il 4-2-3-1 con in mezzo Candellori e Guadalupi supportati da Kerjota, Lonardo e Battista a ridosso di Eusepi. Quest’anno non ci sono più tre dei cinque di inizio stagione del passato campionato. Lonardo a dicembre è passato all’Atalanta, mentre Kerjota milita con l’Heart of Midlotan, con Guadalupi che ha accettato la corte del Barletta. Tutti e tre sostituiti con elementi estremamente duttili ma anche con caratteristiche tecniche diverse da chi è andato via. Il 4-3-3 prevede, invece l’inserimento di Moussa Tourè in mediana a fianco di Alfieri e Candellori. Con il tridente offensivo formato ad oggi da Konate, Eusepi e Battista. Moduli interscambiabili utilizzabili in corso di gara a seconda dell’avversario e delle situazioni.

Sotto la lente di ingrandimento Alessandro Sbaffo che domenica scorsa è tornato a giocare uno spezzone di partita dopo tre mesi e che recuperata la migliore condizione si candida ad un ruolo da attore principale nella nuova Samb. La Vis Pesaro è reduce dall’ottimo campionato dello scorso anno chiuso al sesto posto in classifica ed eliminata ai play off ai quarti di finale dal Pescara che poi è approdata in Serie B. In panchina c’è sempre Roberto Stellone, con il club biancorosso che ha mantenuto l’ossatura base della passata stagione. L’attaccante Juan Ignacio Molina piace a diversi club di Serie C. Novara, Livorno, Monopoli, Siracusa e Sorrento. Sul centravanti biancorosso si registra anche il forte interessamento del Trapani che ha presentato un’offerta importante alla Vis Pesaro.

Squadra. La Samb, intanto, continuerà ad allenarsi al centro sportivo Orlando Marconi di Monsampolo del Tronto fino alla viglia del match con la Vis Pesaro. L’unico allenamento al Riviera delle Palme, rigorosamente a porte chiuse, è fissato per domani. Per il match con la Vis Pesaro torna a disposizione il portiere classe 2006 Tommaso Orsini che ha smaltito il malanno al flessore che lo aveva afflitto nelle passate settimane. Arbitro. Questa la designazione arbitrale della gara Samb - Vis Pesaro, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C 2025/26 di sabato 16 agosto ore 21. Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona. Assistente 1: Emanuele Bracaccini di Macerata. Assistente 2: Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale: Francesco D’Eusanio di Faenza.

