La scia di carburante Pick up perde la nafta, traffico bloccato e giornata di disagi

Gravi disagi alla circolazione sono stati registrati ieri a causa di una perdita di nafta da un pick up che ha seminato il carburante per un lungo tratto di strada da via Napoli fino all’ingresso alla superstrada a Porta Cartara costringendo alla chiusura del transito veicolare per molte ore, finché tecnici specializzati non hanno pulito tutto, ripristinando la normalità e consentendo di nuovo la circolazione in sicurezza. Tutto è iniziato ieri mattina intorno alle 9 quando grandi chiazze di gasolio sono state seminate lungo la corsia in direzione monti di via Napoli, all’altezza della scuola media Luciani. Pungente l’odore che ha fatto scattare subito l’allarme vista l’infiammabilità della nafta che il mezzo trasportava. Sulle prime non ci si è resi subito conto di quale mezzo avesse perso inavvertitamente il carburante, probabilmente a causa di un guasto di cui il conducente non si deve essere reso conto nell’immediatezza.

La scia di gasolio è proseguita attraversando l’incrocio con via 3 Ottobre, fino allo svincolo della superstrada a Porta Cartara. Il conducente aveva nel frattempo imboccato la rampa di accesso al raccordo autostradale. Scattato l’allarme nella zona interessata sono confluiti gli agenti della polizia municipale e della polizia stradale che hanno provveduto a interrompere al transito il tratto di strada interessato dalla presenza di gasolio e regolare il traffico. E’ quindi iniziata l’operazione di pulizia da parte degli operatori di Ascoli Servizi Comunali e Sicurezza e ambiente a colpi di idropulitrice. I tecnici hanno ripercorso tutta la scia di liquido presente. Intorno all’ora di pranzo è stato individuato il mezzo che aveva perso gasolio e sono in corso valutazioni circa la responsabilità del conducente per la situazione di pericolo creatasi. L’operazione di bonifica si è protratta fino a metà pomeriggio, quando la strada è stata riaperta al transito, dopo ore di disagio a causa del traffico che si è riversato su viale Marconi e corso Vittorio Emanuele in particolare. La situazione creatasi a via Napoli ieri mattina è andata a gravare sui già non indifferenti problemi di circolazione soprattutto nel centro di Ascoli, conseguenza dei tanti cantieri aperti per i lavori di ricostruzione post terremoto, per il Superbonus 110% ed ora anche per la pista ciclabile, che causano restringimenti alle strade e rallentamenti, anche significativi.

p. erc.