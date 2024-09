La Tenzone Aurea è uno spettacolo di colori. Le cento torri piene e i nostri sestieri brillano

Colori, emozioni, adrenalina e un clima di grande amicizia tra centinaia di atleti uniti da un’unica passione: quella per la bandiera. Ad Ascoli è grande spettacolo con la Tenzone Aurea, il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici che ha preso il via venerdì sera con la cerimonia di apertura e che è entrato nel vivo ieri con le gare relative al singolo, alla grande squadra e ai musici. Oggi, invece, ci sarà il gran finale con le ultime specialità in programma, la coppia e la piccola squadra: al termine delle esibizioni verrà proclamato il gruppo campione d’Italia per il 2024. La città, in questo weekend, è stata letteralmente invasa da decine e decine di sbandieratori, tamburini e chiarine provenienti da ogni parte d’Italia, visto che sono ben 21 i ‘team’ partecipanti al torneo. Le vie e le piazze del centro, però, in queste ore sono anche piene di accompagnatori, sostenitori, genitori dei ragazzi e semplici appassionati che non hanno perso l’occasione per assistere, dal vivo e gratuitamente, a uno spettacolo strepitoso.

Tre i sestieri della Quintana impegnati nelle sfide, ovvero Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà, che si sono ben comportati nella prima giornata. In campo, però, anche altri diciotto gruppi: Rione De’ Brozzi, San Lazzaro, Santa Maria in Vado, Santo Spirito, il Rione Lama, San Luca, San Panfilo, Volterra, i Battitori della Nzegna, Città di Oria, la Contrada della Corte, Megliadino San Vitale, Borgo Veneto, Città Murata, l’Ente Palio di Ferrara, il Pozzo e il Palio dei Micci. Per quanto riguarda le specialità andate in scena ieri, gli ascolani si sono tolti delle belle soddisfazioni.

Nelle qualificazioni del mattino, infatti, sono riusciti a strappare il pass per la finale Stefano Sermarini di Porta Maggiore nel singolo, nonché le grandi squadre e i rispettivi musici sia di Porta Maggiore che di Porta Solestà. Fuori dalle prime finali, invece, i ragazzi di Porta Romana. In serata si sono svolte le sfide valide per le medaglie e per l’assegnazione dei primi titoli italiani: gare che si sono protratte fino a tardi, pertanto i risultati verranno pubblicati sul Carlino di domani. Oggi, intanto, gli appassionati potranno godersi le ultime gare.

A Piazza Arringo, dalle otto, si svolgeranno le qualificazioni della piccola squadra, mentre a piazza del Popolo, in contemporanea, quelle della coppia. Stasera, dalle 20.30, le finali a piazza Arringo con le migliori dieci coppie e le migliori otto piccole squadre. Al termine, verrà stilata la classifica generale e ci sarà la proclamazione dei nuovi campioni d’Italia. Titolo che, nel 2023, venne vinto da Città Murata.

