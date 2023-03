La visita degli studenti del Fazzini-Mercantini all’area marina protetta

Venerdì mattina c’è stata l’ultima uscita didattica, con gli studenti dell’Istituto ’Fazzini - Mercantini’ di Grottammare, indirizzo Turismo, nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Grande curiosità degli studenti di conoscere gli ambienti così fragili delle dune costiere, ricche di piante delicate, come la Romulea Rollii o di animali a forte rischio di estinzione come il Fratino. Perfetto il lavoro delle Guide del Cerrano, che hanno saputo ben illustrare tutte le peculiarità del loro territorio. "Un grazie va anche al presidente Fabiano Aretusi e all’assessore all’ambiente Marta Illuminati per averci accolti e aver testimoniato, quanto la presenza di un Area Marina Protetta nel comune di Pineto, abbia in realtà invertito la rotta e portato notevoli benefici all’economia turistica locale, dove, ora, gli operatori turistici sono i primi a rendersi protagonisti attraverso la presentazione di progetti che hanno portato Torre del Cerrano a ottenere la Carta Europea per il Turismo Sostenibile – afferma Massimo Rossi promotore del Parco Marino del Piceno – Bisogna conoscere per difendere, promuovere e valorizzare il proprio territorio e di questo le generazioni future ne sono pienamente consapevoli".