L’abbraccio ai bambini: "Restiamo al loro fianco"

Una lettera. Poche righe. Che però descrivono alla perfezione lo stato d’animo di tutta la comunità castignanese per la terribile scomparsa di Emanuela Massicci. E’ quanto scritto dal sindaco Fabio Polini, sui social. Un messaggio toccante, uscito dal cuore. E condiviso dai tanti che hanno avuto, nella loro vita, l’opportunità di conoscere la 45enne: una ragazza sempre solare, gentile con tutti, che però è stata ammazzata di botte dal compagno che aveva scelto di amare. E che avrebbe dovuto prendersi cura di lei. Invece l’ha uccisa. "Oggi non abbiamo voglia di accendere quell’albero che ci porta a Natale, perché quelle luci che portano gioia e serenità sono venute meno – scrive il primo cittadino -. Sarai tu, ora, Emanuela, torcia nella notte, quella cometa che indicherà la strada ai tuoi due angioletti orfani di una mamma strappata alla vita da una mano ricolma di violenza. Sarà il ricordo del tuo grande amore che donavi ai loro cuori a scaldare la loro vita in questo mondo freddo di sentimenti. Il tuo grande amore, donato nel silenzio, sarà un segno tangibile per tutta la nostra comunità, che non dimenticheremo mai". Saranno feste tristi, purtroppo, quelle che arriveranno. Il Comune e la Pro Loco, comprensibilmente, hanno deciso di annullare tutti gli eventi. E ieri sera l’atteso Concerto di Natale non è andato in scena. Troppo forte, il dolore di tutti, per pensare a divertirsi. Ieri pomeriggio il sindaco Fabio Polini si è recato personalmente a casa dei genitori di Emanuela, che in queste ore complicate stanno cercando di accudire, nel miglior modo possibile, i due nipoti. Ai figli della coppia, a Natale, verranno regalati anche alcuni ‘pensieri’ donati da alcuni abitanti del paese. A portarglieli sarà un Babbo Natale speciale, che proverà almeno a regalare ai ragazzi qualche minuto di spensieratezza. Il sindaco, in queste ore, è in continuo contatto con Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. Quest’ultima, infatti, ha più volte espresso solidarietà ai familiari di Emanuela e a tutta la comunità castignanese, impegnandosi in prima persona a fare in modo che i due figli della vittima possano ottenere un sostegno. Innanzitutto dal punto di vista psicologico. E, se fosse necessario, anche sotto un profilo economico. "Stiamo cercando di capire come intervenire – conferma il sindaco Fabio Polini -. Di certo, saremo al fianco dei ragazzi con tutte le nostre forze".

Matteo Porfiri