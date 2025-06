L’abito storico fatto dai ragazzi

Un abito storico realizzato dalla III Classe L dell’Ipsia Sacconi settore moda, che verrà consegnato alla Quintana di Ascoli. Hanno partecipato all’incontro Alessandro Bono (presidente del Consiglio comunale), Ado Evangelisti (dirigente scolastico dell’Ipsia Sacconi), Cristiano Fioravanti (vicepresidente del Consiglio degli Anziani) e Andrea Tarli (membro del Consiglio degli Anziani). Si tratta della prima volta che viene realizzata questa iniziativa, la quale rientra nell’ambito di un progetto ‘Pcto’ (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla tradizione artigianale e artistica legata al territorio. Il coordinamento tecnico è stato affidato ad Anna Marini, che nella sua carriera di artigiana ha realizzato numerosi abiti per la rievocazione storica ascolana, dimostrando una grande esperienza e conoscenza dell’arte sartoriale. Il disegno dell’abito quintanaro è stato realizzato dal costumista ufficiale della Quintana, Prof. Paolo Lazzarotti, artista di fama nazionale e internazionale. Il costume storico è in velluto di vari colori, con cappello verde, farsetto bordeaux e cappa verde, mentre la camicia è bianca e in cotone. L’abito verrà indossato da un nobile del Gruppo Comunale della Quintana. "La realizzazione di questo abito – ha dichiarato Alessandro Bono – è una testimonianza della laboriosità dei ragazzi dell’Ipsia Sacconi, che genera nuove professionalità nel campo della moda". "L’abito storico - ha affermato il preside Ado Evangelisti - è frutto di un progetto multidisciplinare, che mette insieme la storia e il saper fare. Quando gli studenti hanno un obiettivo concreto, come il realizzare un abito, sono motivati a raggiungerlo". "Gli abiti storici - ha spiegato Cristiano Fioravanti - sono un chiaro segno distintivo del territorio e del contesto storico. Il nostro sogno è quello di realizzare una scuola di sartoria storica". "È molto importante - ha aggiunto Andrea Tarli - che le nuove generazioni si affaccino al mondo della Quintana. La realizzazione del costume storico rafforza ulteriormente il nostro legame con il passato". Il presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti, dal Giappone per ‘EXPO 2025’, ha espresso la sua gratitudine all’istituto scolastico, per aver saputo coinvolgere i giovani nel tramandare le tradizioni e le radici più autentiche dell’ascolanità.

Giuliano Centinaro